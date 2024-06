Suzanne Collins anuncia quinto livro de ‘Jogos Vorazes’

Nova obra vai voltar no tempo, durante a 50ª competição, vencida por Haymitch Abernathy, personagem vivido por Woody Harrelson nos filmes

Reprodução/NBC O mundo distópico de Panem, dividido em 12 distritos, promete ser explorado de forma mais complexa neste quinto livro



A autora americana Suzanne Collins surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento do quinto livro da série Jogos Vorazes, intitulado “Sunrise on the Reaping”, previsto para 18 de março de 2025. O novo romance se passará 40 anos antes de “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, último lançamento da saga. Em uma entrevista à Associated Press, Collins revelou que se inspirou nas ideias do filósofo britânico David Hume, especialmente em sua visão sobre o poder e a manipulação. A autora destacou a importância da questão “real ou não real” em sua narrativa. A possibilidade de uma adaptação cinematográfica de “Sunrise on the Reaping” também está sendo cogitada, seguindo o sucesso das adaptações anteriores. O mundo distópico de Panem, dividido em 12 distritos, promete ser explorado de forma mais complexa neste quinto livro.

Os fãs aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre a história de Haymitch Abernathy, interpretado por Woody Harrelson, vencedor da 50ª edição dos jogos. Com a revelação de que o novo livro, os leitores estão especulando sobre as possíveis conexões entre as tramas. A autora Suzanne Collins tem se mostrado comprometida em explorar questões profundas sobre a natureza humana e a sociedade, mantendo os fãs ansiosos pelo lançamento de “Sunrise on the Reaping”.

