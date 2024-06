Após polêmica no Oscar, Will Smith volta às telonas com ‘Bad Boys: Até o Fim’

O longa encerra a jornada dos detetives Marcus Burnett e Mike Lowrey e estreia nos cinemas nesta quinta-feira

Divulgação Sony Pictures Will Smith e Martin Lawrence encerram a saga 'Bad Boys' com muita ação e comédia. Participação especial de Khaby Lame promete risadas



Will Smith retornará ao cinema após o polêmico tapa em Chris Rock no Oscar de 2022. Contracenando com Martin Lawrence, “Bad Boys: Até o Fim” encerra a história de dois policiais que desvendam uma série de crimes, sempre repletos de muita aventura. Nesta nova missão, os protagonistas buscam provar a inocência do falecido capitão da polícia Howard, que investigava um cartel de drogas. Além de enfrentar perigos, a dupla também se torna alvo, o que adiciona ainda mais emoção ao longa. O filme explora a amizade entre Marcus e Mike, desde um evento no início até a cena final, destacando o desenvolvimento e a profundidade da relação ao longo da trama.

Martin Lawrence destaca-se como alívio cômico, e Khaby Lame, conhecido por ironizar situações simples feitas de modo complicado, faz uma participação especial ao lado dos protagonistas. Khaby até publicou um vídeo em suas redes sociais ao lado dos colegas de cena, brincando com a chegada do filme O espectador é conduzido por um misto de sentimentos, desde se emocionar com o companheirismo da dupla até sentir a tensão das cenas retratadas pelo ponto de vista de uma câmera corporal, gravada pelo próprio Will Smith. A trilha sonora inclui a clássica “Bad Boys”, da banda Inner Circle, complementando a atmosfera do filme e intensificando as emoções vivenciadas ao longo da narrativa

O filme promete muita ação aliada à comédia e, acima de tudo, uma lição sobre a força da amizade. Will Smith se despede da história de Mike Lowrey e inicia um novo ciclo após o Oscar, em grande estilo. O filme é produzido pela Sony Pictures, dirigido por Adil El Arbi e Bilall Fallah, com roteiro de Chris Bremer, o elenco também conta com Lex Elle, Paola Núñez, Jacob Scipio, Ryan Castle e Vanessa Hudgens.

Confira o trailer do filme: