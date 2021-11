Claudia Leitte é criticada após show para multidão em SP: ‘Alguém de máscara?’

Vídeos do evento viralizaram nas redes sociais; cantora disse que evento tinha ‘limitação de público’

Reprodução/Instagram/claudialeitte/28.11.2021 Claudia Leitte se apresentou em um trio elétrico para uma multidão em SP



A cantora Claudia Leitte está sendo criticada nas redes sociais após fazer um show em São Paulo no último sábado, 27, que reuniu uma multidão. Nos vídeos postados pela artista nos stories do Instagram, é possível ver que a maioria do público não está usando máscara. O nome da artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 28. Em clima de aquecimento para o carnaval, Claudia saiu em cima de um trio elétrico na Avenida Francisco Matarazzo, na zona Oeste de São Paulo, sendo a atração principal da Festa Blow Out. Antes do show, a cantora postou nas redes sociais: “Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo”.

As imagens do show feito em meio a pandemia da Covid-19 viralizaram nas redes sociais. “O que se viu na verdade foi muita hipocrisia! Claudia Leitte faz show em São Paulo e o que se viu foi aglomeração sem uso de máscaras ou distanciamento”, comentou um seguidor ao compartilhar um vídeo do evento. “Este foi o show da Claudia Leitte realizado com limitação de público e obedecendo os protocolos sanitários. Estão vendo alguém de máscara??? Mas teve exigência de passaporte [de vacina]”, escreveu outro. “Claudia Leitte, que vergonha! Cadê os defensores da vida que mandou o povo ficar em casa e a economia agente ver depois?”, acrescentou mais um. A flexibilização do uso de máscara ao ar livre em São Paulo já foi anunciada, mas a medida ainda não entrou em vigor. A nova medida passa a valer no próximo dia 11 de dezembro.

Claudia Leite faz show em São Paulo e o que se viu foi aglomeração sem uso de máscaras ou distanciamento pic.twitter.com/NxFdUzz6LW — Terra Brasil Notícias (@TerraBrasilnot) November 28, 2021

Este foi o show da Cláudia Leite realizado com LIMITAÇÃO DE PÚBLICO e obedecendo os protocolos sanitários. Estão vendo alguém de MÁSCARA??? Mas teve exigência de PASSAPORTE SANITÁRIO.🤡 pic.twitter.com/9IPcDENk6Z — ZiLm@🌻🇧🇷🌻 (@zsg_39) November 28, 2021

Defina a cara de pau da Claudia Leite com uma palavra ou como desejar. 🤡👈🏻 brasileiro 👉🏻🤡 pic.twitter.com/d6sCQVN7Ze — Anna – Qdo 1 justo governa,o povo se alegra🇧🇷 (@NonaConta_) November 28, 2021

Show da Claudia Leite em SP. Festa contagiante, bloco Covid19 pulou solto. "É pela saúde sim, confia" 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/u05QzTfV35 — Bolsotreta 👊🏻🇧🇷 (@bolsotreta) November 28, 2021

Trio lotado e milhões de pessoas seguindo, essa era da turma do “fique em casa”…🤦🏻‍♀️ Trio Claudia Leite hj em SP. Aguardemos e …“depois”.? pic.twitter.com/LiAXBhJiIN — mimar3 (@alvesmimar3) November 28, 2021