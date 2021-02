Simone, Claudia Leitte e mais: veja famosos que decidiram ter filho nos EUA

Karina Bacchi e Thammy Miranda também estão na lista de celebridades que visaram a dupla cidadania

A cantora Simone, dupla de Simaria, decidiu ter seu segundo filho nos Estados Unidos, e ela não é a primeira celebridade a dar à luz fora do Brasil. Zaya nasceu na última segunda-feira, 22, e é fruto do relacionamento da cantora com o empresário Kaká Diniz. A coleguinha chegou a ser criticada por seguidores pelo fato de não ter o filho no Brasil e se justificou dizendo que comprou uma casa em Orlando e precisava passar um tempo em solo americano para resolver questões burocráticas e reformar a casa para futuramente alugá-la para brasileiros. Segundo Simone, seria muito caro voltar ao Brasil e manter o imóvel, que fica em um condomínio fechado. Como nasceu nos Estados Unidos, Zaya terá a cidadania americana, e esse é um dos principais motivos que levam diversos brasileiros a ter um filho no exterior. Além da parceira de Simaria, outros famosos tiveram o filho em solo americano. Confira:

Claudia Leitte

A cantora Claudia Leitte decidiu ter Bela, que nasceu em 2019, nos Estados Unidos. Pouco antes de ganhar sua primeira menina, fruto do casamento com Marcio Pedreira, a artista contou, em entrevista à Marie Claire, que decidiu ter a filha em Miami porque em sua agenda já estavam marcados shows fora do país. Ela também tinha outros compromissos de trabalho marcado nos Estados Unidos e precisou se adaptar. Em uma recente entrevista a Ana Maria Braga, no “Mais Você”, Claudia contou que atualmente está morando na América do Norte e só voltou ao Brasil para gravar o “The Voice+”. A cantora explicou que decidiu viver em Miami porque sentiu que os filhos precisavam se firmar em algum lugar, pois não achava justo eles terem que se adaptar a sua intensa rotina artística.

Karina Bacchi

A gravidez da apresentadora Karina Bacchi foi toda planejada e ela investiu um bom dinheiro para Enrico nascer no exterior. A artista engravidou em 2017 por meio de uma fertilização in vitro e investiu por volta de R$ 35 mil em todos os serviços necessários para dar à luz fora do Brasil. O que motivou Karina a ter o primeiro filho em Miami foi dar ao filho a dupla cidadania. Em entrevista ao UOL, ela explicou na época que tinha cidadania italiana e sabia “o quanto isso é positivo”. Com apenas três anos, Enrico é um verdadeiro sucesso nas redes sociais e soma mais de 3,5 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Adélia Soares

A ex-BBB Adélia Soares, que esteve na 16ª edição do reality show da Globo, teve seu segundo filho nos Estados Unidos. Assim como Karina Bacchi, ela optou pelo parto no exterior para o filho já nascer um cidadão americano. Em entrevista ao Gshow, a ex-BBB explicou que já pensava nisso há um bom tempo e que amigas próximas também tiveram seus bebês em solo americano. A advogada escolheu Orlando porque tem uma casa na região e há mais de 15 anos viaja para lá. A criança nasceu em janeiro de 2019 e é fruto do relacionamento de Adélia com o engenheiro Alexandre Moraes de Assis Filho.

Thammy Miranda

O deputado Thammy Miranda chegou a arrumar uma residência temporária para ter seu primeiro filho com Andressa Ferreira nos Estados Unidos. Bento nasceu em janeiro de 2020 e foi concebido por meio de uma fertilização in vitro. O filho da cantora Gretchen afirmou na época, em uma entrevista ao Purepeople, que nunca teve a intenção de morar no exterior e que a criança foi acompanhada por médicos americanos durante a gestação e, por isso, nasceu fora do Brasil. Thammy também deixou claro que queria que os primeiros meses de vida do filho fossem na terra natal dos pais.

Luciana Gimenez

Os dois filhos da apresentadora Luciana Gimenez nasceram em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro, Lucas Jagger, nasceu em 1999, e é fruto do relacionamento da estrela da RedeTV! com o cantor Mick Jagger. Já Lorenzo Gabriel nasceu em 2011 e é filho de Luciana com o empresário Marcelo de Carvalho.