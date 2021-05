Claudia Leitte é criticada após participação no ‘Altas Horas’; entenda a polêmica

Em meio à pandemia, cantora foi questionada sobre o que a deixa indignada e respondeu de forma genérica, enquanto Ana Maria Braga e Deborah Secco citaram problemas do Brasil

Reprodução/Globo/23.05.2021 Claudia Leitte foi uma das convidadas do 'Altas Horas'



A participação de Claudia Leitte no programa “Altas Horas” teve uma repercussão negativa e o nome da cantora está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 23. A artista está sendo criticada por não responder de forma direta o que a deixa indignada, isso porque para muitos telespectadores Claudia pareceu ignorar o fato do Brasil ainda ser um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19 no mundo. “Claudinha, qual é a sua indignação?”, questionou o apresentador Serginho Groisman. “A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo e se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão”, respondeu a cantora. O apresentador fez a mesma pergunta para a atriz Deborah Secco, que falou: “O que me indigna é a gente normalizar as piores coisas e seguir adiante como se estivesse tudo bem, que é isso mesmo. Não é isso mesmo, isso não pode continuar, as coisas têm que mudar”.

A apresentadora Ana Maria Braga, que também participou da atração, entrou no assunto. “Por exemplo, a falta de vacina no Brasil. Tem países na Europa que começaram a vacinação seriamente. Ter mais gente ou menos gente aqui não justifica, a gente não tem vacina para toda a população e não tem por motivos que todos conhecem, é só ligar o telejornal. Não pode se normalizar isso, temos que nos indignar”, afirmou a apresentadora, que estaria se referindo ao fato do presidente Jair Bolsonaro ter negado ofertas para a compra de vacinas, conforme foi relatado na CPI de Covid. Deborah acrescentou: “É num todo, é impressionante. São os meninos que desapareceram e ninguém sabe onde estão. Um psicopata que mata gays no Sul e a gente mal fala sobre isso. É tudo muito normalizado, é tanta coisa ruim acontecendo e a gente vai seguindo”. Claudia não se pronunciou mais sobre o assunto e o público não gostou da postura da cantora. “Com tudo que está acontecendo, Claudia Leitte é incapaz de contar uma indignação. De saco cheio dessa positividade fruto de uma alienação intencional”, comentou um seguidor. “Enquanto uns estão indignados com o que estamos vivendo, temos várias Claudia Leitte que vivem num mundo de contos de fadas”, escreveu outro. “Claudia Leitte jurou que estava lacrando nessa onda de ‘gratidão’, quando, na verdade, ela não parece estar nem um pouco preocupada com a situação do Brasil, já que nem aqui mora mais”, acrescentou mais um.

Claudia Leitte jurou que tava lacrando nessa onda de "gratidão", quando, na verdade, ela não parece estar nem um pouco preocupada com a situação do Brasil, já que nem aqui mora mais. https://t.co/c13GbjvMcV — guilhermette (@guilerror) May 23, 2021

Com tudo que está acontecendo, Claudia Leitte é incapaz de contar uma indignação. De saco cheio dessa positividade fruto de uma alienação intencional.

Pro inferno c esse gratiluz insuportável

Altas horas video pic.twitter.com/rs2c8M4Y5y — Walter (em 🏠) (@walterleite) May 23, 2021

Enquanto uns estão indginados com o que estamos vivendo, temos várias Claudia Leitte que vivem num mundo de contos de fadas! pic.twitter.com/HeJToyMTnX — 🌟 Léo Francisco ✨ (@leofrancisco) May 23, 2021

deborah secco e ana maria braga mostrando toda sua indignação com o momento atual que a gente vive enquanto wesley safadão e claudia leitte mostram toda sua isenção se silenciando e fingindo que não tem nada de ruim acontecendo PREGUIÇA #AltasHoras — bruno (@brunohue) May 23, 2021

a reação da ana maria vendo a claudia leitte falar me representa demais pic.twitter.com/tN5sC5orWw — Sheila of the Colossus (@crinjada) May 23, 2021