Morre Jabá, ex-baixista do Ratos do Porão, aos 60 anos

Músico que fez parte da banda punk durante onze anos enfrentava problemas nos rins

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO Músico fez parte da banda Ratos do Porão



O baixista Jabá Alves morreu na manhã desta terça-feira, 26, em São Paulo. A notícia do falecimento do ex-músico do Ratos do Porão foi confirmada pelo guitarrista Jão, que ainda está na banda. “Venho trazer a triste notícia, meu irmão de vida inteira se foi. Meu querido Jarbas nos deixou. Descanse em paz, irmão”, escreveu. Jão ainda relembrou momentos ao lado do colega. “Registro da última vez que subi ao palco com meu querido Jabá no meu aniversário desse ano”, descreveu, ao lado de vídeo do amigo tocando. A banda também publicou um vídeo em homenagem ao antigo integrante. Jabá foi o primeiro baixista da banda paulista e permaneceu no grupo por onze anos. Recentemente, vinha enfrentando problemas nos rins. Ainda não foram confirmados detalhes sobre enterro.