Rebel Wilson, de ‘A Escolha Perfeita’, sofre acidente de bicicleta ao fugir de cachorros

Atriz fez um desabafo nas redes sociais criticando quem passeia com o pet sem uma coleira

Reprodução/Instagram/rebelwilson/23.03.2021 Rebel Wilson desabafou nas redes sociais após machucar o tornozelo em acidente de bicicleta



A atriz Rebel Wilson acabou se acidentando enquanto andava de bicicleta na última segunda-feira, 22. Nos stories do Instagram, a estrela australiana postou uma foto do seu tornozelo machucado e desabafou: “Fod*-se as pessoas que não usam coleira nos seus cães e os deixam correr pela estrada”. Depois disso, ela postou dois vídeos em que aparece curtindo seu passeio de bicicleta. “Em 20 minutos antes do acidente, eu estava pedalando muito bem”, comentou a atriz, que decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e já teria perdido cerca de 30 kg, conforme divulgado pela revista Women’s Health. Conhecida por seus papeis cômicos, um dos filmes mais populares de Rebel é “A Escolha Perfeita”. Ela também protagonizou “As Trapaceiras” e esteve no elenco do criticado filme “Cats”, uma versão cinematográfica do musical da Broadway composto pelo lendário Andrew Lloyd Webber. A artista também apresenta o “Pooch Perfect”, um reality show em que treinadores competem com seus cães – a próxima temporada da atração estreia no próximo dia 30 de março, nos Estados Unidos.