Após Jogo da Discórdia e briga com Fiuk, Juliette atinge 15 milhões de seguidores

Paraibana recebeu placa de ‘sem noção’ de Sarah e Fiuk criticou ela por causa de um bolo

Reprodução/Globo/23.03.2021 Juliette recebeu várias plaquinhas no Jogo da Discórdia que aconteceu no 'BBB 21'



A popularidade de Juliette não para de crescer e, após se o alvo de muitos brothers no Jogo da Discórdia e protagonizar uma discussão com Fiuk por causa de um bolo, a paraibana atingiu a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram – sendo a participante do “BBB 21” que mais ganhou seguidores durante o confinamento. Dentro da casa, muitos participantes não acreditam que a sister possa ter popularidade aqui fora e ela segue sem ser a prioridade de ninguém na casa mais vigiada do Brasil. No Jogo da Discórdia, os participantes tinham que dar plaquinhas uns para outros e Juliette recebeu: irônica, de Arthur; sem noção, de Sarah; frágil, de Rodolffo; e indecisa, de Pocah.

A que mais magoou a sister foi a placa de Sarah, que era sua amiga. Depois da dinâmica, Fiuk foi reclamar com a advogada por ela ter comido o bolo de chocolate que ele fez para o pessoal do vip com muita cobertura, dizendo que era para todos. Segundo o cantor, Juliette comeu sem pensar nos outros e isso fez com que a discussão se estendesse e a sister acabou chorando. Carla Diaz, Pocah, Viih Tube e Thaís foram checar e Juliette não tinha comido todo o brigadeiro do bolo como Fiuk havia dito. Nas redes sociais, o nome do cantor foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e os seguidores estão criticando o filho de Fábio Jr. dizendo que ele ter atitudes de um menino “mimado”.

I hate seeing Juliette cry because of some pathetic disgusting low life like fiuk#bbb21 they’re really trying their best go tear her down in there she has such a precious soul 😔 pic.twitter.com/mnhMV4bdRo — 🌵ᴺᴹ rihmoominaɉ ❖ (@AbKaviar) March 23, 2021

Juliette chora após Fiuk mentir pela casa que ela havia comido todo brigadeiro do bolo. #BBB21 pic.twitter.com/9kIF7mp887 — Carimbó (@santal70264574) March 23, 2021