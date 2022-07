Claudia Raia pede desculpas à Marisa Monte após expor relação da cantora com Frota: ‘Errei’

Atriz expôs em um programa de televisão que a cantora perdeu sua virgindade com deputado federal

Reprodução/Instagram/claudiaraia/marisamonte Claudia Raia se desculpou após expor que Marisa Monte perdeu a virgindade com Frota



A atriz Claudia Raia pediu desculpas à cantora Marisa Monte pelo comentário que fez envolvendo algo íntimo da artista no programa “Saia Justa”, do GNT. A atriz, atualmente casada com o ator Jarbas Homem de Mello, expôs que a ex-integrante do Tribalistas perdeu sua virgindade com o deputado federal de São Paulo Alexandre Frota. A declaração de Claudia viralizou nas redes sociais e ela decidiu se retratar. “Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida. Porque é assim, a gente aprende”, declarou a atriz nesta sexta-feira, 1, nos stories do Instagram. Claudia foi casada com Frota de 1986 a 1989 e, até hoje, esse relacionamento gera comentários e especulações.

“[As pessoas falam como se] só eu namorei e casei com o Alexandre Frota. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota, Paula Lavigne namorou o Alexandre Frota. Por que só eu, gente? A pessoa tem que dividir um pouco o peso”, comentou a artista, que arrancou gargalhadas das apresentadoras do GNT. Com a repercussão do assunto, Frota se manifestou nas redes sociais. “Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva, com o tempo está ficando engraçada, ainda colocou na fofoca a Marisa”, postou o político. A cantora de Amor I Love You, que completa 55 anos nesta sexta, não se manifestou. Frota tornou público que já namorou com a artista ao participar de um podcast no ano passado: “Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia”.

