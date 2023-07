Claudia Raia publica foto com os três filhos e fascina web: ‘Melhor lugar do mundo’

Os irmãos mais velhos acompanham a amamentação do bebê Luca

Reprodução/Instagram/@claudiaraia Os irmãos mais velhos apreciam Luca se amamentando



Em suas redes sociais, a atriz Claudia Raia publicou uma foto com seus três filhos – Enzo Celulari, Sophia Raia, Luca. “O melhor lugar do mundo”, escreveu a atriz na legenda. O registro encantou os seguidores, pois os dois irmãos mais velhos admiram o mais novo, que aparece sendo amamentado. “É sobre um Amor incondicional entre mãe e filhos”, comentou um fã. “Com certeza não há lugar melhor no mundo! Filhos, amor que transcende tudo!”, disse outra.