Megan Fox agita redes sociais ao posar em vestido transparente sem sutiã

Atriz compartilhou cliques feitos por sua maquiadora em seu perfil no Instagram; publicação soma mais de 2 milhões de curtidas

Reprodução/Instagram @meganfox Fotos de Megan Fox agitaram as redes sociais nesta quarta-feira



A atriz Megan Fox agitou as redes sociais ao posar usando um vestido transparente sem sutiã. Originalmente, as fotos foram divulgadas pela maquiadora da estrela, Jenna Krtistina. Fox republicou as fotos em seu perfil depois. Nos cliques, a atriz aparece com um vestido de manga comprida em tons de laranja com transparência. Na legenda da foto, a atriz tentou evitar polêmicas, dizendo que seus mamilos não estavam aparecendo nas fotos. “Antes de começarem a digitar com raiva, esses não são meus mamilos, acalme-se. eles estão completamente escondidos sob as tampas dos mamilos, então não se preocupe, todos viveremos outro dia sem uma ruptura no continuo espaço-tempo”, escreveu na publicação. Pouco mais de 19 horas após a publicação, as fotos somam mais de 2,1 milhões de curtidas no Instagram.