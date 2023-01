Claudia Rodrigues recebe alta e dará início a tratamento experimental para dores crônicas

Atriz foi internada pela segunda vez no ano para tratar de uma dor de cabeça que não teve a causa identificada nos exames

Reprodução/Intagram/claudia_rodrigues_oficial/20.07.2021 Claudia Rodrigues estava internada desde dia 23 de janeiro



A Atriz Cláudia Rodrigues, que estava internada desde o último dia 23, recebeu alta nesta quarta-feira, 25. “A Claudinha recebeu alta e já está em casa, em Curitiba, na companhia de sua namorada Adriane Bonato”, informou em nota a Jovem Pan a assessoria de imprensa da artista, acrescentando que todos os compromissos até o final de janeiro foram cancelados, porque a Cláudia vai “passar por um procedimento experimental com uma técnica nova para dores crônicas com causas não identificadas nos exames e pelos especialistas médicos”. A assessoria também informou que Adriane Bonato é a profissional licenciada em Hipnose e aplicara a técnica Hypno Flash para tratar a causa e Emotion Flash para acabar com emoções estimuladores da síndrome do pânico e crise de ansiedade na Claudinha. Todo procedimento será feito com supervisão da equipe de saúde da Cláudia Rodrigues e acompanhamento por outros profissionais. Desde dezembro a agenda da artista aumentou, ela estava em atividade de três a quatro vezes na semana fazendo palestras sobre longevidade e qualidade de vida junto com a namorada, o que faz com que elas sempre estejam na estrada. Em nota, a assessoria informou que todos estão esperançosos com esse novo tratamento e que “o complemento da medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor”. A atriz, que já tinha sido internada neste mês para tratar uma dor de cabeça que foi aumentando de forma gradativa.