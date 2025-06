Cleo Pires readota sobrenome após sonhar com seu avô

Atriz mencionou que a escolha de usar apenas o primeiro nome estava ligada a um desejo de se afirmar como uma artista independente; decisão foi bem recebida por seus fãs

Reprodução/Instagram/@cleo Cleo Pires diz que decisão representa um retorno às suas origens



A atriz e cantora Cleo Pires revelou que decidiu readotar seu sobrenome artístico, uma escolha inspirada por um sonho que teve com seu avô, o renomado ator Antônio Carlos Pires. Durante uma conversa com a influenciadora Maya Massafera, Cleo contou que no sonho, seu avô apareceu escrevendo seu sobrenome na areia, o que a motivou a reconectar-se com suas raízes familiares.

Essa decisão representa uma nova fase na carreira da artista, que nos últimos anos se apresentou apenas como “Cleo”. Em sua explicação, ela mencionou que a escolha de usar apenas o primeiro nome estava ligada a um desejo de se afirmar como uma artista independente. No entanto, agora, ela sente que é o momento certo para resgatar seu sobrenome e honrar sua ancestralidade.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cleo ainda não fez a atualização de suas redes sociais para refletir essa mudança, mas a decisão já está sendo bem recebida por seus fãs. A artista expressou que essa nova etapa é significativa e representa um retorno às suas origens, algo que considera importante em sua trajetória pessoal e profissional.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA