Cleo se envolve em confronto entre Luana Piovani e Scooby: ‘Estou indignada’

Cantora se manifestou após a atriz expor nas redes sociais que foi processada pelo surfista

Cleo demonstrou apoio a Luana Piovani após processo de Scooby



A atriz e cantora Cleo saiu em defesa da também atriz Luana Piovani após ela expor nas redes sociais que está sendo processada pelo surfista Pedro Scooby. Desde o fim do ano passado, a artista tem exposto os conflitos que tem com o ex-BBB por causa dos filhos, Dom, Bem e Liz. A atriz disse que o atleta está tentando silenciá-la para limpar sua imagem, já ele afirmou que quer evitar a “superexposição” dos filhos nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Cleo falou: “Estou muito indignada com o que está acontecendo com a Luana Piovani. É revoltante você ver uma mulher que prioriza e sempre priorizou o cuidado com seus filhos recebendo uma intimação para ser calada. Além dela ser intimada, ela está sendo intimidada com fotos dela nua, de ensaios que ela fez, anexadas a esse processo. Não faz o menor sentido”. A filha de Gloria Pires acrescentou que Luana apenas cobrou “mais responsabilidade do pai dos filhos dela”. “Quantas mães não passam por isso? Quantas mães não são intimidadas pelos genitores dos seus filhos? E podem tentar calar e intimidar uma, duas, três mulheres, mas nós somos muitas e sempre que uma mulher for silenciada a gente tem que permanecer juntas, unidas, porque a gente tem que ser a voz dela nesse momento. Então, Luana, estou contigo, o que você precisar de mim eu estou aqui para você, estamos juntas, minha amiga”, concluiu a artista.