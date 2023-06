Closet de sapatos e celulares na parede: Luciana Gimenez mostra cobertura de R$ 40 milhões

Apresentadora expôs detalhes da casa em que vive há cerca de quatro anos; mudança ocorreu na pandemia

Luciana Gimenez abriu as portas da sua cobertura em São Paulo e mostrou detalhes do imóvel avaliado em mais de R$ 40 milhões. A apresentadora do “SuperPop” mora há cerca de quatro anos no local. “Quando começou a pandemia, eu me mudei”, contou a artista ao canal do YouTube do “PodDelas”. Durante a tour pelo apartamento, Luciana mostrou que o local possui várias obras de arte espalhadas pela casa. “Acho que arte é expressão”, falou. Em uma das paredes do imóvel, a comunicadora expôs em um quadro personalizado todos os seus antigos celulares. Ela disse que a ideia de transformar os aparelhos aposentados em arte foi dela. A cozinha da casa também não passa despercebida e se destaca por possuir móveis e utensílios azuis. Luciana contou que uma exigência dela foi que não tivesse nada em cima das bancadas para o ambiente ficar “clean” (limpo, em português).

Outro espaço que chama atenção é o closet de sapatos da apresentadora. “Choro todos os dias porque eu não posso usar salto [ainda]. Faz quatro meses [do acidente]. Quantas vezes eu sentei aqui e fiquei chorando. Eu amo [salto]”, contou a artista, que se acidentou em janeiro deste ano enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Ao mostrar os diversos pares de sapato que possui, salto em sua maioria, a artista comentou: “Eu uso todos. Não é que eu não seja acumuladora, algumas coisas eu até acumulo, mas eu não sou de comprar coisas que eu não vá usar. Dou muito valor ao dinheiro e são caros. Eu tomo muito cuidado com meus sapatos, sou muito cuidadosa desde muito cedo e acho que as coisas boas, se você cuida com carinho, elas duram”. O item mais caro do closet é uma bota que ela mandou fazer e custou R$ 25 mil.