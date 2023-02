Luciana Gimenez se emociona em volta à TV após acidente nos EUA: ‘Achei que ia morrer’

Apresentadora revelou exatamente como foi a queda enquanto esquiava em Aspen

Reprodução/Instagram/lucianagimenez Luciana Gimenez voltou a apresentar o Superpop



A apresentadora Luciana Gimenez se emocionou na noite desta quarta-feira, 8, em sua volta à televisão, após ter sofrido um acidente grave nos Estados Unidos. A artista voltou ao palco do Superpop, programa que comanda na RedeTV!, e foi surpreendida com um vídeo do filho caçula, Lorenzo, de 11 anos, que falou sobre o acidente da mãe. “Eu não sabia como eu tinha caído, perguntei para ele como foi. A gente fica meio confusa”, comentou. Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen. Na ocasião, ela sofreu várias lesões, principalmente na perna, e precisou ser operada. No programa, a apresentadora revelou exatamente como foi o acidente. “Eu caí e a bota direita soltou. Meu pé foi pra cima e eu caí sentada. A bota do lado esquerdo, ela fez exatamente uma alavanca. A perna torceu e quebrou. É uma fração de segundo que muda sua vida. Na hora que eu caí, eu sabia que eu havia quebrado a perna, eu nunca tinha quebrado nada antes, mas esse momento foi. Estava num lugar meio remoto, não tinha ninguém”, relembrou. “O resgate demorou uma hora pra acontecer. Veio o primeiro rapaz, que depois pediu ajuda com a maca. Quando eu vi a maca eu pensei que eu ia morrer de vez. Eu fui com negócio coberto no rosto aí eu pensei ‘agora vou rezando daqui até lá embaixo porque se não morri antes vai ser agora que eu vou morrer mesmo’. Foi a pior dor que tive na vida, e olha que meus dois partos foi do tipo normal. Achei que ia morrer”, contou durante o Superpop.