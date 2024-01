Com câncer, atriz de ‘Barrados no Baile’ faz lista de quem não deve comparecer ao seu funeral

Shannen Doherty quer que seu enterro seja uma ‘festa de amor’ e não se importa que os fãs compareçam: ‘Eu os amo’

Reprodução/Instagram/@theshando Shannen Doherty descobriu o câncer em 2015



A atriz Shannen Doherty, famosa por seu papel como Brenda no seriado Barrados no Baile, enfrenta uma batalha contra o câncer há quase dez anos. Mesmo passando por tratamentos e cirurgias, ela procura levar uma vida normal e compartilha seu dia a dia nas redes sociais. Em seu podcast, Shannen revelou que já fez uma lista de pessoas que não deseja que compareçam ao seu funeral, mas tenta encarar o assunto com bom humor. “Me fez começar a pensar quem poderá ir. E tem um monte de gente que eu acho que pode querer entrar e que eu não quero que esteja já. Porque os motivos de estarem no meu funeral podem não ser necessariamente os melhores. São pessoas que não gostam realmente de mim”, diz a atriz, que também revela que abomina falsidade. “Essas pessoas têm seus motivos [de não gostar dela] e que ótimo para elas. Mas elas não gostam de mim o suficiente para ir ao meu funeral, mas irão porque é a coisa politicamente correta a se fazer para não parecerem más. Então, eu quero tirar esta pressão de cima delas. E quero que meu funeral seja uma festa de amor”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por outro lado, a atriz mencionou que seus fãs são bem-vindos no funeral, pois eles a apoiaram ao longo de sua vida e carreira. “Estas são as pessoas que me apoiaram durante toda minha vida e carreira. Eu os amo”, declarou. Shannen foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e passou por diversos tratamentos. Em 2017, ela anunciou estar curada, mas infelizmente a doença retornou em 2020 e se espalhou para outras partes do corpo. Mesmo diante dessa situação, a atriz se mantém otimista e busca enfrentar os desafios com coragem. Ela acredita que compartilhar sua jornada nas redes sociais é uma forma de inspirar outras pessoas que também estão lutando contra o câncer. Apesar das dificuldades, Shannen encontra forças em seus fãs, que a têm apoiado ao longo de sua vida e carreira. Ela considera essas pessoas como parte de sua família e, por isso, deseja que estejam presentes em seu funeral.