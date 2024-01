Polícia pede prisão de mais seis envolvidos no sequestro de Marcelinho Carioca

Episódio aconteceu em dezembro do ano passado, quando o ex-jogador e uma amiga foram levados para um cativeiro em Itaquaquecetuba

Reprodução/TV Bandeirantes Polícia Civil de São Paulo solicita prisão de mais seis suspeitos envolvidos no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca



A Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça a prisão de mais seis pessoas envolvidas no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e de sua amiga Taís Alcântara de Oliveira. Como o site da Jovem Pan mostrou, o sequestro ocorreu em dezembro do ano passado, quando ambos foram levados para um cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Na época, quatro pessoas foram presas, sendo dois homens e duas mulheres. Agora, a polícia identificou outras seis pessoas que estiveram no carro roubado de Marcelinho. Os novos suspeitos são cinco homens e uma mulher.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com base nessas informações, a polícia indiciou o grupo por associação criminosa, receptação, roubo, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. O caso agora será analisado pelo Ministério Público e pela Justiça. Marcelinho Carioca estava desaparecido desde que assistiu a um show no estádio do Corinthians, em Itaquera, no dia 17 de dezembro. Seu carro foi encontrado abandonado no dia seguinte em Itaquaquecetuba. O ex-jogador é ídolo do Corinthians e o quinto maior artilheiro da história do clube.