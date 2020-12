Com câncer, marido de Ana Hickmann aparece 12 kg mais magro: ‘Enjoado, mas otimista’

Alexandre Correa foi diagnosticado com um câncer no pescoço e está em tratamento

Reprodução/Instagram/alewin71 Alexandre Correa perdeu 12 kg em tratamento contra o câncer



O empresário Alexandre Correa, casado com a apresentadora Ana Hickmann, revelou em novembro que foi diagnosticado com câncer no pescoço e que estava em tratamento. Ele chegou a realizar uma cirurgia no dia 17 de outubro para retirar um linfonódulo e foi depois desse procedimento que ele recebeu o diagnóstico. Após passar por sessões de radioterapia e quimioterapia, ele apareceu mais magro neste domingo, 6, no Instagram: “Eu tipo 12kg mais magro, enjoado, com soluço da terra do nunca, mas otimista e confiante que tudo vai dar certo!!! Amo vocês!!!”, escreveu Alexandre na legenda de uma selfie. Quando anunciou que estava com a doença, o empresário falou que estava recebendo muito apoio da mulher. “A Ana, sendo Ana, assumiu grande parte das minhas obrigações. Muito valente, muito aguerrida essa minha esposa”, afirmou. A apresentadora e Alexandre estão casados há 22 anos e juntos têm um filho de 6 anos.