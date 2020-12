Marieta Severo é internada com pneumonia após ser diagnosticada com Covid-19

Atriz apresentou sintomas leves após testar positivo para o coronavírus e foi ao hospital por precaução

Divulgação/Globo Marieta Severo está internada por precaução



A atriz Marieta Severo foi diagnosticada com Covid-19 e acabou sendo internada após apresentar um quadro leve de pneumonia. A assessoria de imprensa da artista informou à Jovem Pan que ela apresentou sintomas leves do coronavírus e “está internada por precaução” no Hospital Copa Star, que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a assessoria, a quadro de saúde da veterana atriz da Globo é “bom” e a internação foi mais por “segurança”. Ela deve ficar cerca de uma semana no hospital, mas ainda não há uma previsão de alta. Assim que descobriu a doença, Marieta foi afastada das gravações de “Um Lugar ao Sol”, próxima novela a ocupar a faixa das 21h na Globo.