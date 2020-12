No CTI com Covid-19, Eduardo Galvão apresenta melhora gradual nos últimos dias

Filha do ator falou que o pai tem respondido bem ao tratamento nos últimos três dias

Reprodução/Instagram/galvaoeduardooficial Eduardo Galvão está no CTI, mas apresentou melhora



O ator Eduardo Galvão tem respondido bem ao tratamento contra a Covid-19, mas permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A Jovem Pan conversou com a filha do artista, Mariana Galvão, neste sábado e ela que explicou o seguinte: “Meu pai segue no CTI com um quadro que inspira cuidados, mas está numa melhora gradual há três dias já”. O artista tem 58 anos e precisou ser internado está internado no último dia 26 de novembro no Hospital Unimed, que fica na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Como teve o pulmão comprometido por causa do coronavírus, Eduardo precisou ser entubado. No último dia 3 de dezembro, o médico notou uma melhora no pulmão do ator global e, desde então, ele tem se recuperando bem.