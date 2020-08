Com Covid-19, cantor Cauan segue internado em estado grave

Cantor sertanejo teve primeiros sintomas em 7 de agosto

Reprodução/Instagram Apresentando complicações, Cauan foi internado pela primeira vez no dia 12, na Clínica do Esporte



O músico Cauan Máximo, da dupla sertaneja com Cleber, permanece internado em estado grave na UTI de um hospital em Goiânia por causa do novo coronavírus. Os sintomas começaram em 7 de agosto, com dores no corpo e febre. No dia seguinte, o cantor recebeu a confirmação de que havia testado positivo para covid-19. Nesta quarta-feira, 19, a assessoria de comunicação da dupla divulgou informações sobre o atual estado de saúde dele. “Cauan Máximo continua internado na UTI com quadro grave, mas estável no momento, obteve melhora clínica desde ontem à tarde. Fez nova tomografia do tórax hoje, que também mostrou discreta melhora do comprometimento pulmonar, o que nos deixa muito felizes e agradecidos a Deus, aos amigos e a todos que torcem e enviam mensagens positivas. Cauan mantém-se em em oxigenioterapia contínua.”

Apresentando complicações, Cauan foi internado pela primeira vez no dia 12, na Clínica do Esporte. Os médicos disseram na ocasião que ele estava com 50% dos pulmões comprometidos, mais tarde, foi informado de que houve avanço de 75% de danos. De acordo com informações do G1, no sábado, ele teve de ser transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Nas redes sociais, o músico recebe o apoio e o carinho de fãs e amigos, como o sertanejo Daniel: “Força, meu irmão. Deus é contigo”, escreveu o cantor. O comunicado da assessoria do cantor foi além: “Agradecemos ao @drwandervan e a toda a equipe médica e demais profissionais do hospital em que ele ficou até ontem, pelo ótimo tratamento oferecido. Pedimos a todos que continuem se lembrando dele nas suas orações.”

*Com Estadão Conteúdo