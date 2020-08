Com Covid-19, Cauan piora e tem cerca de 75% do pulmão comprometido

Músico da dupla Cleber e Cauan está internado em um hospital de Goiânia desde a semana passada

Divulgação/Instagram Músico foi diagnosticado com o novo coronavírus no início de agosto



O estado de saúde do cantor Cauan, da dupla Cleber & Cauan, piorou neste domingo, 16, após o agravamento da infecção do novo coronavírus. Ele está internado desde a última semana em um hospital em Goiânia. Segundo comunicado postado na conta oficial dos músicos no Instagram, um exame tomográfico apresentou comprometimento de até 75% do pulmão do cantor. Antes, o nível estava em 50%. “Cauan continua internado na UTI, estável, fazendo uso de vários medicamentos (antibióticos, anticoagulante, plasma do convalescente, dentre outros) e em oxigenioterapia contínua”, informou a nota.

O músico começou a sentir febre no dia 7 de agosto, sexta-feira, e na segunda, 10, foi diagnosticado com Covid-19. Cauan retornou ao médico na quarta-feira, 12, com febre alta e dores no corpo. O músico foi internado no mesmo dia após exame tomográfico apresentar comprometimento pulmonar de 50%.