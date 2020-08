Com Covid-19, Cauan, da dupla com Cleber, está com 50% do pulmão comprometido

View this post on Instagram

Comunicado oficial . Na sexta-feira passada (7), o cantor Cauan (Cleber & Cauan) sentiu febre, dores no corpo e passou o final de semana acamado. Na segunda-feira, realizou o exame PCR e no dia seguinte, infelizmente, foi diagnosticado com Covid-19. . Na última quarta-feira retornou ao médico, com febre altíssima. Realizou raio-x do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%. Ele foi internado imediatamente, com dores também no estômago devido à medicação oral e a baixa oxigenação. O cantor ainda não apresentou nenhuma melhora significativa. . Estamos torcendo para que o Cauan fique bem o quanto antes e passe por essa fase delicada como vencedor. Contamos com a energia positiva e orações de todos os fãs e seguidores. 🙏🏻❤️ Edit: @marianagmoraes está sem máscara junto de Cauan pois ela também teve diagnóstico de COVID e encontra-se bem e em acompanhamento