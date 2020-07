Post de Madonna sobre cloroquina é marcado como fake news por Instagram

Cantora defendeu uso de medicamento para o combate à doença, mas informação é falsa e post foi ocultado da rede social

Reprodução/Instagram Madonna foi diagnosticada com o coronavírus após turnê em Paris



O polêmico post que Madonna fez na terça-feira (28) defendendo o uso de cloroquina para o tratamento de Covid-19 foi ocultado do Instagram. O vídeo no qual médicos falam dos benefícios do remédio foi sinalizado como fake news pela rede social, que colocou uma tarja escrita “informação falsa” e com links redirecionando para informações apuradas por agências fact-checking. A iniciativa visa coibir a proliferação de informações falsas na rede. A mesma publicação já tinha sido postada por Donald Trump e derrubada do Twitter pelo mesmo motivo.

“A verdade irá nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Principalmente pessoas no poder que só querem ganhar dinheiro com essa demorada busca pela vacina, que já foi comprovada e está disponível há meses. Eles preferem deixar o medo controlá-los e deixar os ricos mais ricos enquanto os pobres e doentes ficam mais doentes”, escreveu Madonna na publicação.

Após a sinalização de fake news, o post foi ocultado do perfil de Madonna. A cantora não se pronunciou sobre o assunto, mas, enquanto ainda disponível para os seguidores, diversos fãs apontaram que a informação era equivocada. Após diversos estudos, a comunidade médica já descartou o uso de cloroquina para o tratamento da infecção por coronavírus. Em maio, Madonna revelou ter sido diagnosticada para a Covid-19 entre o final de fevereiro e o início de março.