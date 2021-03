Com Covid-19, Geraldo Luís é internado após descobrir infecção no pulmão

Apresentador apresentou melhora no hospital e recebeu apoio de vários famosos

O apresentador Geraldo Luís precisou ser internado após ser diagnosticado com Covid-19. Em um primeiro momento, o jornalista ficou isolado em casa e afastado do programa “A Noite é Nossa”, da Record TV, mas acabou ficando no hospital depois de fazer novos exames. “Faz parte da luta. Passei dias difíceis, noites com dores por todo corpo. Hoje, minha médica fez novos exames, na tomografia apontou uma infecção de 20 por cento em meus pulmões. Já entrou com novos medicamentos e ficarei internado para melhor cuidado do avanço de minha cura. Sigo na fé em Jesus e no amor pela vida. Tanta gente orando que me ama que me sinto no dever de passar a verdade”, escreveu o apresentador em um post no Instagram.

Após a internação, Geraldo Luís disse apresentou uma melhora. “Tive grandes avanços e as dores já diminuíram. Obrigado pelo carinho e preocupação de vocês, Deus abençoe a todos e se cuidem. Vacina para todos”, enfatizou o jornalista que foi diagnosticado com a doença há uma semana. Diversos famosos desejaram força ao apresentador. “Tudo vai dar certo. Estamos orando por você! Muito amor”, escreveu a apresentadora Sabrina Sato. “Melhoras, meu irmão”, desejou o jornalista Celso Zucatelli. “Logo você fica bom meu amigo, tenha fé”, comentou a apresentadora Cátia Fonseca. “Força amigo, tudo vai dar certo”, postou o apresentador Ronnie Von. “Força meu amigo, estamos com você”, afirmou a atriz Beth Goulart.