ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Arthur, Lumena ou Projota?

Fiuk foi salvo do paredão pelo rapper e Rodolffo escapou na prova Bate e Volta

Reprodução/Globo Arthur, Lumena e Projota disputam o paredão no 'BBB 21'



Um novo paredão está formado no “BBB 21” e Arthur novamente disputa a permanência na casa, mas desta vez com Lumena e seu maior parceiro no jogo, Projota. A formação começou quando Carla Diaz atendeu ao Big Fone no sábado, 27, e indicou Fiuk, Rodolffo e Lumena ao paredão. Na noite de domingo, 28, Caio descobriu que o anjo da semana era autoimune e não pode dar o colar para Thaís. Como era previsto, o líder João indicou Projota direto ao paredão. A casa votou e, com seis votos, Arthur acabou sendo indicado de novo. Após a votação, Tiago Leifert anunciou que Projota deveria salvar um brother indicado por Carla e o cantor tirou Fiuk da berlinda. Na prova Bate e Volta, participaram Arthur, Lumena e Rodolffo, o único que não pode jogar foi o rapper por ser indicação do líder. Quem acabou se salvado do paredão foi o cantor sertanejo, para a alegria de Caio.