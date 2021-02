Geraldo Luís precisa ser substituído na Record após testar positivo para a Covid-19

Apresentador afirmou que mesmo sendo do grupo de risco está bem e revelou quem ficará no seu lugar

Reprodução/Instagram/geraldobalanca Geraldo Luís ficará afastado, pois foi diagnosticado com Covid-19



O apresentador Geraldo Luís informou nas suas redes sociais que está com Covid-19 e, por isso, precisou se afastar do trabalho. “Estou passando aqui para avisar vocês que, infelizmente eu testei positivo para a Covid. Estou bem, sintomas leves, garganta raspando, sem febre alta, graças a Deus, respiração normal. Meus médicos estão acompanhando tudo certinho, não se preocupem. Meu filho fez também os exames, tanto o de sangue quanto o do cotonete e, graças a Deus, o João deu negativo. Coisas da vida”, disse o apresentador em um vídeo publicado no Instagram. Mesmo sendo do grupo de risco, o jornalista tem certeza que sairá bem dessa. “Agora vou me cuidar e eu me cuido muito bem, ainda mais que hoje ninguém está cem por cento seguro. Eu já sai dessa, até porque mesmo sendo diabético minha saúde é muito boa, eu não brinco [com ela].” Geraldo Luís também falou que o “A Noite é Nossa”, programa que comanda na Record TV, será apresentado esta semana por Luiz Bacci. “Vou ficar em repouso absoluto e me cuidado”, finalizou.