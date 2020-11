Jonathan Bennett, de ‘Meninas Malvadas’, fica noivo do namorado Jaymes Vaughan

‘Gritei histericamente’, contou o ator que vive um relacionamento com Jaymes Vaughan

Reprodução/Instagram/jonathandbennett Jaymes Vaughan e Jonathan Bennett estão noivos



O ator Jonathan Bennett, que ficou conhecido por viver Aaron Samuels no sucesso “Meninas Malvadas” (2004), anunciou que está noivo do namorado, o apresentador Jaymes Vaughan. O artista de 39 anos contou, em entrevista à People, que o parceiro escreveu uma música para ele e o surpreendeu com um pedido surpresa. “Quando eu vi Jaymes ajoelhar, fiquei tão animado que comecei a gritar histericamente porque não sabia como me expressar direito. Houve um momento em que pensei: ‘Isso é para sempre, eu sei’. Gritei ‘sim’ imediatamente”, contou o ator. Jaymes decidiu compor uma música para o namorado porque o casal não tinha uma canção que eles consideravam a cara deles.

“Vi Jaymes segurando uma placa que dizia: ‘Nós nunca encontramos nossa música, então eu a escrevi para você’. Foi quando eu soube que estava sendo pedido em casamento porque foi o mesmo tipo de sinal que ele fez quando me disse que me amava pela primeira vez. Então comecei a chorar feio, o choro mais feio que alguém já chorou”, brincou Jonathan que já está ansioso pelo casamento. “Estou imaginando algo entre quando Elphaba voa no musical ‘Wicked’ e o número final de ‘O Rei do Show’”, falou o ator sobre a cerimônia que ainda não possui uma. “Eu quero clássico, atemporal”, acrescentou o apresentador. O casal está junto desde 2017.