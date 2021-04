Com Covid-19, Silvia Abravanel diz que chegou ao hospital ‘implorando para respirar’

Filha de Silvio Santos disse que foi infectada ‘por um erro de uma pessoa da família que não se cuidou’

Reprodução/Instagram/silviaabravanel/06.04.2021 Silva Abravanel foi internada com dificuldade de respirar devido à Covid-19



A apresentadora Silvia Abravanel, que testou positivo para a Covid-19 há pouco mais de uma semana, precisou ser internada após ter dificuldades para respirar. Em uma live realizada no Instagram na última segunda-feira, 5, a filha de Silvio Santos contou que apresentou uma piora no sábado, 3, e precisou ser hospitalizada. “Saí da minha casa e nem sei como cheguei ao hospital. Estava muito mal, implorando para conseguir respirar. A gente não dá valor ao ar que a gente respira até a gente não ter ele”, falou Silvia emocionada. “Minha saturação caiu bastante, dei uma piora, dizem que é assim do nono ao décimo segundo dia [com a doença]. Se Deus logo, logo eu vou sair daqui, estou sendo super bem assistida.”

A apresentadora aproveitou para dizer que as filhas estão bem, fez um alerta sobre o perigo da doença e pediu para que as pessoas respeitem as medidas de isolamento social e para que não façam festas clandestinas. “Cuidei de todo mundo na minha casa por um ano para ninguém pegar e por um erro de uma pessoa que não se cuidou direito várias outras pessoas se infectaram”, lamentou Silvia. A assessoria do SBT informou à Jovem Pan que Silvia passou a noite melhor, mas ainda está com um pouco de falta de ar e sua saturação precisa estabilizar.