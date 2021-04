Arthur chorando, Fiuk com medo, Caio motivacional: o que aconteceu no ‘BBB 21’ após o Jogo da Discórdia

Programa ao vivo mexeu com os ânimos dos brothers na casa e a madrugada foi agitada

Reprodução/Globo/06.04.2021 Arthur chorou no BBB 21 após se desentender com Fiuk no Jogo da Discórdia



A madrugada desta terça-feira, 6, foi agitada no “BBB 21”, isso porque o Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 5, colocou vários assuntos em pauta e gerou discussões na casa mais vigiada do Brasil. A principal desavença foi envolvendo Rodolffo e João Luiz, pois o professor decidiu falar ao vivo sobre o quanto um comentário feito pelo sertanejo sobre seu cabelo o machucou. Rodolffo usou como justificativa que o cabelo do seu pai era igual ao de João Luiz na juventude. Após o programa ao vivo, Camilla de Lucas foi conversar com o cantor e se posicionou dizendo que ele é jovem e não podia usar o fato de ter sido criado na roça para fazer comentários do tipo. “Nosso processo de aprendizagem é diário, tem muita coisa que eu ainda não sei, mas tem muita coisa que eu ouço e falo que não vou reproduzir porque não é legal. A gente está aqui e, às vezes, nós falamos algumas coisas [sem pensar], mas, por exemplo, sobre cabelo, não fale mais, não reproduza, porque não é legal e magoa”, afirmou a influencer.

Arthur e Fiuk também se desentenderam no Jogo da Discórdia porque o crossfiteiro chamou o cantor de “c*zão” ao vivo. Eles chegaram a se aproximar ameaçando uma briga, mas foram controlados pelos colegas de confinamento. Depois do atrito, Arthur chorou e foi consolado por Pocah. O capixaba disse que foi criado na rua e que desde cedo aprendeu a se impor brigando para se defender e, por conta disso, acabou arrumando muita confusão e precisou trabalhar seu temperamento explosivo para entrar no “BBB 21”. “Eu já sei o quanto de merda que eu já fiz lá fora”, falou. A funkeira ouviu o desabafo e aconselhou: “Esquece as merdas que você já fez lá fora. Sei que é difícil, mas isso não te pertence mais deixa isso lá no passado. Vive o agora”. Já Fiuk ficou com medo de esbarrar com Arthur na casa e chegou a pedir para João acompanhá-lo até a cozinha. Os brothers acalmaram o filho de Fábio Jr. e Juliette se ofereceu para ir junto com o cantor.

O que também chamou atenção na madrugada foi o discurso motivacional feito por Caio para Gilberto e Arthur. O fazendeiro elogiou o pernambucano dizendo que ele batalhou muito para conseguir se formar e se impor no mundo. “Você teve o amor da sua família e a sua coragem”, disse Caio para Gil. Ele continuou o discurso falando que Arthur aprendeu com a vida por ter que se defender sozinho na rua aos 14 anos. “Você aguentou a bronca sozinho, dormindo na praça de uma cidade que nunca tinha visto na vida, disputando comida. Isso são as coisas que fazem a gente chegar aonde a gente chegou. A gente não tem que ter vergonha, não tem que ter receio”, concluiu Caio.

Rodolffo afirmou que tem pessoas na família que fazem piadas sobre elas mesmas, e Camilla argumentou que isso acontece porque elas reproduzem o que ouviram a vida toda. “O nosso processo de aprendizagem é diário!” #BBB21 pic.twitter.com/YWLSW9xqiz — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 6, 2021

Ver isso me dói profundamente pic.twitter.com/ZlLZPtgfd4 — Infos Carthur 🥁 (@infoscarthur) April 6, 2021

E o Fiuk chamando o João pra ir na cozinha com ele com medo do Arthur Racista / Gente o Caio / Juliette / Rodolfo / Camilla / João / Arthur peidou / Fiuk / Viih / o Gil / Cuzao / pic.twitter.com/lK72XBiX71 — Várzea FC – Conta nova, antiga suspensa. (@VarzeaFC0) April 6, 2021