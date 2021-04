Loki precisa consertar a realidade em novo trailer da série da Marvel; assista

Produção será lançada pelo estúdio no dia 11 de junho no serviço de streaming Disney+ e conta com a participação do ator Owen Wilson

Reprodução/ Marvel Tom Hiddleston voltará ao papel de Deus da Trapaça



Na manhã desta segunda-feira, 5, a Marvel divulgou um novo trailer da série ‘Loki‘, que será lançada pelo estúdio no dia 11 de junho no serviço de streaming Disney+. O material mostra o Deus da Trapaça, interpretado pelo ator Tom Hiddleston, tendo que lidar com as consequências do roubo do Tesseract no filme ‘Vingadores Ultimato‘ e sendo convocado para ajudar a consertar a realidade. Além de mostrar mais da trama da série, o trailer traz os atores Owen Wilson, Richard E. Grant e as atrizes Gugu Mbatha-Raw e Sasha Lane em seus novos papeis. A direção da produção fica por conta de Kate Herron (‘Sex Education’) enquanto que o roteiro foi elaborado por Michael Waldron (‘Rick And Morty’). A série será a terceira produção da Marvel lançada diretamente no Disney+, sendo embalada pelo sucesso de ‘Wandavision‘ e de ‘Falcão e o Soldado Invernal‘, que terá seu quarto episódio lançado nesta sexta-feira, 9.

Confira o trailer legendado: