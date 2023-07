Com doença rara, esposa de Frank Aguiar detalhou dez dias de internação na UTI: ‘Segunda oportunidade de Deus’

Caroline Aguiar foi diagnosticada com Síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara que causa uma série de queimaduras pelo corpo

Em suas redes sociais, a esposa do cantor Frank Aguiar, Caroline Aguiar, contou por meio de um vídeo os problemas de saúde que enfrentou nos últimos dias que a levou a ficar dez dias na UTI. Diagnosticada com Síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara que causa uma série de queimaduras pelo corpo, Caroline aproveitou o dia de seu aniversário de 31 anos, para contar sobre a enfermidade. No registro, ela afirmou que está comemorando ‘duas vidas’, pois teve uma ‘segunda oportunidade de Deus’. Na publicação, ela mostra fotos das manchas espalhadas pelo corpo e fala mais sobre o período de internação. “Minha boca estava toda ferida. Perdi sete quilos. Não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer doía muito, xixi nem se fala, mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês”, escreveu na legenda da publicação.