‘Eles já perguntaram sobre a mamãe’, revela Thales Bretas sobre seus filhos com o comediante Paulo Gustavo

Viúvo do Paulo Gustavo afirma que prefere manter um diálogo transparente, mesmo com a pouca idade das crianças

Reprodução/Instagram/thalesbretas Paulo Gustavo e Thales Bretas com os filhos gerados em barriga de aluguel



Viúvo do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas falou sobre os desafios de ser pai solo e LGBTQIAP+ “Quando me perguntam sobre paternidade, eu falo que só é para ter filho se quiser mesmo. Se estiver na dúvida, se esse não for mesmo o seu sonho, é melhor repensar.” “Não romantizo, porque os filhos mudam muito nossa vida e nossa rotina”, contou o pai de Romeu e Gael para a Revista Híbrida. Na entrevista, ele ainda partilhou que se inspirou na história do cantor Ricky Martin para ser pai, e realizou a fertilização in vitro com barriga de aluguel nos Estados Unidos. Segundo ele, o método foi escolhido porque desejavam ver suas características físicas na prole. “Sempre foi meu sonho ser pai, mas não sabia que era possível. A paternidade homoafetiva tem alguns caminhos, então pensava em adoção, ou contar com a ajuda de amigas. Quando conheci o Paulo, vi que esse também era o sonho dele”, relembra o médico. Sobre a educação das crianças, Thales afirma que não gosta de mentir e nem de inventar nada aos seus filhos. A dupla de pequenos fará quatro anos de vida em agosto, e as questões vão surgindo, Thales então relata que nestes momentos prefere manter um diálogo transparente, mesmo com a pouca idade das crianças. “Eles já me perguntaram sobre a ‘mamãe’ deles, aí eu expliquei que eu e papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para tê-los. Eles são bombardeados com essas datas simbólicas, como o Dia das Mães, mas tento explicar da melhor maneira”.