Com filho na plateia, Beyoncé é criticada por fazer performance simulando ato sexual em show

Rumi foi assistir à mãe durante turnê ‘Renaissance’; internautas especulam que ele ficou incomodado com as cenas

Após apresentação da turnê “Renaissance”, que ocorreu em Miami, Estados Unidos, na última sexta-feira, 18, Beyoncé tem recebido críticas nas redes sociais por simular ato sexual durante show. Os internautas ficaram incomodados pelo fato de o filho da cantora estar assistindo a mãe na primeira fila da plateia. A câmera que registrava o show deu zoom no rosto de Rumi logo que Beyoncé começou a interpretar músicas “mais quente”. O vídeo viralizou na web, e alguns comentários especulam que o menino ficou desconfortável com a situação. Beyoncé é casada com J-Zay e tem três filhos: Blue Ivy, mais velha, e dos gêmeos Rumi e Sir.

not Rumi watching her mom perform AND knowing all the words, too cute😭🥹 pic.twitter.com/LnQRf2WIjh — danny🫧💚² (@captainyonce) August 18, 2023

