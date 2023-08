Mãe de Marília Mendonça encontra nova namorada de Murilo Huff e rasga elogios

Gabriela Versiani e o cantor trocam declarações e homenagens românticas nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@donaruthoficial Murilo Huff e Ruth Dias compartilham a guarda de Léo Mendonça



O cantor Murilo Huff apresentou sua nova namorada para a mãe de Marília Menodnça neste final de semana. Nas redes sociais, Dona Ruth publicou fotos ao lado de Huff e Gabriela Versiani, a atual companheira do sertanejo. “Gente, beleza ofuscante”, escreveu a ex-sogra do músico. Gabriela Versiani assumiu o namoro com Murilo neste ano, mas também teve relacionamentos com os cantores Kevinho e Bárbara Labres. Nas redes sociais, Huff e Versiani trocam elogios e declarações nos comentários das postagens e já postaram fotos juntos. Quando Marília Mendonça morreu, ela e o cantor já haviam se separado. O relacionamento gerou Léo Mendonça Huff, filho de 3 anos do casal. Atualmente, Ruth Dias compartilha a guarda do neto com Murilo Huff.