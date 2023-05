Com Jamie Foxx internado há um mês, família ‘se prepara para o pior’

Detalhes da internação são um mistério, filha do artista disse apenas que o pai ‘teve uma complicação médica’

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jamie Foxx está internado há um mês devido a uma uma complicação médica que não foi especificada



Familiares e amigos do ator Jamie Foxx, internado há um mês, estão “esperando o melhor”, mas também já “se preparam para o pior”.“O pessoal de Jamie está dizendo que ele está bem e melhorando, enquanto os médicos tentam entender os problemas, mas ele não ficaria em um hospital por tanto tempo se estivesse tudo bem”, afirmou uma fonte próxima ao artista, que preferiu não se identificar, ao Radar. O motivo da internação do astro de Hollywood ainda é um mistério. Jamie foi levado às pressas ao hospital um dia após ser fotografado gravando com Cameron Diaz o filme “Back in Action”. Na ocasião, Corinne, filha do artista, divulgou uma nota nas redes sociais dizendo apenas que o pai “teve uma complicação médica”. Desde então, fãs e famosos estão demonstrando nas redes sociais preocupação com o estado de saúde de Jamie. Na semana passada, a imprensa internacional divulgou que pessoas próximas ao ator afirmaram que ele estava melhor e passando por uma bateria de exames. Os profissionais também teriam aconselhado Jamie a “manter o nível de estresse baixo” e afirmado que ele “está estável e não corre risco de vida”. “[Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza absoluta de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital”, disse uma pessoa à People na última sexta-feira, 5.