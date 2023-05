Jamie Foxx quebra o silêncio em meio a misteriosa internação

Famosos como Jeremy Renner, Vin Diesel e Ansel Elgort mandaram mensagens de apoio: ‘Você é uma bênção para este mundo, precisamos de você nele’

Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Internado, Jamie Foxx agradeceu o carinho que está recebendo dos fãs nas redes sociais



Há mais de três semanas internado, o ator e apresentador Jamie Foxx quebrou o silêncio e se manifestou nas redes sociais após especulações sobre seu estado de saúde dominarem a mídia internacional. O artista continuou mantendo mistério sobre o motivo da sua internação, mas fez um post no Instagram para os fãs: “Agradeço todo o amor! Eu me sinto abençoado”. “Você é o melhor Jamie, por favor, tenha uma recuperação rápida. Você é uma bênção para este mundo, precisamos de você nele”, comentou o ator Ansel Elgort. “Nós estamos orando por você, grande irmão! Aguente firme”, escreveu o cantor Marques Houston. “Enviando a você força e amor”, disse o ator Jeremy Renner. O ator Vin Diesel reagiu ao post com um emoji indicando que está em oração. A filha de Foxx, Corinne, também se pronunciou e, ao compartilhar o post do pai nos stories do Instagram, declarou: “Obrigada por todo amor”. Foi ela quem comunicou no último dia 12 de abril que o ator estava internado. Na ocasião, Corinne disse que o pai “teve uma complicação médica” e que estava se recuperando. Um dia antes de ir parar no hospital, Foxx foi fotografado nas gravações de “Back in Action”, filme que está gravando com Cameron Diaz. De acordo com o TMZ, pessoas próximas ao artista pediram orações para o astro de Hollywood.