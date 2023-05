Internado há três semanas, estado de saúde Jamie Foxx preocupa: ‘Orem por ele’

Família divulgou que o artista teve uma ‘complicação médica’, mas não detalhou o que de fato aconteceu

Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jamie Foxx foi internado há três semanas após ter 'complicação médica'



O ator e apresentador Jamie Foxx está há mais de três semanas internado e ainda não se sabe o que de fato aconteceu com o artista. No último dia 12 de abril, Corinne, filha do astro de Hollywood, divulgou, sem dar detalhes, que seu pai “teve uma complicação médica”. “Felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está se recuperando. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais. O TMZ divulgou que conversou com pessoas próximas ao ator e elas fizeram um apelo: “Ore por Jamie”. No último dia 21 de abril, uma pessoa que preferiu não se identificar disse à People que o protagonista de “Power” estava fazendo exames: “Eles estão o mantendo sob observação”. Foxx foi fotografado gravando o filme “Back in Action” com Cameron Diaz um dia antes de ser levado ao hospital. A produção do longa deu sequência nas gravações usando um dublê do ator.

As filmagens da nova temporada de “Beat Shazam”, game show que Foxx apresenta com a filha, já começaram e, de acordo com o TMZ, um novo apresentador foi escolhido para comandar a atração. Corinne também não estará no programa, pois quer ficar perto do pai no hospital. Nas redes sociais, os fãs estão demonstrando preocupação com o ator. “Jamie Foxx, pelo amor de Deus, melhore logo, não faça isso com a gente, homem”, comentou uma pessoa. “Estou vendo ‘Um Domingo Qualquer’ a prestações (sempre no almoço). O Jamie Foxx dá um show nesse filme e eis que vejo a notícia de seu grave estado de saúde. Espero que saia dessa”, escreveu outra. “Toda vez que vejo o nome do Jamie Foxx, meu coração para”, acrescentou um seguidor. “Os bagulhos que estão acontecendo com o Jamie Foxx estão me assustando”, declarou mais um.