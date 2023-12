Com participação de famosos, movimento cria broches em protesto contra ataque do Hamas

Grupo Pin for Peace criou cinco modelos diferentes, nas cores preto e branca, em apoio a vítimas do terrorismo e antissemitismo

Reprodução/Instagram/pinforpeace Adriane Galisteu e Daniele Winits participam de campanha por paz em Israel



O movimento Pin for Peace criou uma série de broches por paz em Israel e contra o ataque do Hamas no dia 7 de outubro deste ano. Com participação de famosos como Danilo Gentili, Danielle Winits e Adriane Galisteu, o grupo criou cinco modelos diferentes, nas cores preto e branca, com uma imagem estilizada da Estrela de Davi e as frases “O único lado é a vida”, “Mundo contra terrorismo” e “Pelo passado, pelo futuro”. “Este pin [broche] é uma declaração de apoio a todas as vítimas do terrorismo, do ódio, do antissemitismo e da intolerância. Hoje, é na Terra Santa; amanhã, pode ser em qualquer outro lugar do mundo. Use este símbolo da nossa união diariamente, do lado esquerdo do peito. Perto do coração, em defesa da vida”, diz o grupo, em uma apresentação sobre a iniciativa. Os broches estão sendo distribuídos de forma física e online, no site e nas redes sociais do Pin for Peace. A organização se define como pacifista, contra o terrorismo e o antissemitismo. “Um movimento de pessoas para pessoas. Sem nenhuma ligação com instituição, empresa ou partido político. Organizado por um grupo que se recusa a ficar em silêncio diante do terrorismo, antissemitismo, segregacionismo, perseguições religiosas e discursos de ódio.”

Veja abaixo o vídeo da campanha: