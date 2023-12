Vladimir Brichta abre o jogo sobre convívio com ex-marido de Adriana Esteves

Ator disse que é amigo de Marco Ricca e exaltou relação com o artista: ‘Me dou bem com tudo isso’

Reprodução/GNT Vladimir Brichta apresenta o programa 'Papo de Segunda'



O ator Vladimir Brichta falou sobre sua relação com Marco Ricca, ex-marido de Adriana Esteves. Durante bate-papo no programa ”Papo de Segunda”, o apresentador afirmou que sai com o ator para beber vinhos e já chegaram a trocar declarações. “Felipe é do Marco Ricca. Se eu não negligencio educação a ele, é péssimo, é um trauma. No entanto, também estabeleci que determinadas coisas eu dizia: ‘Isso você vai perguntar ao seu pai ou sua mãe’. Uma aba que eu não ultrapasso. Acho que foi uma dinâmica feliz no fim das contas. Acho que deu certo”, disse Brichta. “O Marco, um dia, a gente se encontrou e um dia ele me falou. ‘Preciso te dizer uma coisa, eu te amo. Não tenho como não te amar porque meu filho te ama’. Fiquei surpreso. Acho que me dou bem com tudo isso, respeito demais, tudo certo. Não sou ciumento nas minhas amizades e relacionamentos amorosos. Nunca passei pela experiência de ter meu filho tendo um padrasto. Talvez isso me doesse profundamente num lugar que eu nunca experimentei em outras relações”, explicou. Brichta é pai de Vicente, de 17 anos, fruto de seu casamento com Adriana Esteves; durante a década de 1990, nasceu a primeira filha do artista Agnes Brichta, de 26 anos. A mãe da garota morreu por doença rara em 1999.