Fred Desimpedidos detalha encontro com Rodrigo Simas e admite: ‘Estava aberto a novas experiências’

Narrador contou que desistiu de tomar iniciativa após ver que ator estava acompanhado de namorada: ‘Me coloquei no meu lugar’

Reprodução/Instagram/fred Fred 'Desimpedidos' Bruno admitiu ser bissexual durante entrevista



O narrador Fred Bruno deu detalhes sobre um encontro com Rodrigo Simas enquanto transmitia um jogo no canal Desimpedidos. O influenciador revelou que viu o ator em uma festa recentemente. “Encontrei ele numa festa e estava um tanto quanto aberto para novas experiências, mas ele estava com sua namorada. Me coloquei no meu lugar e segui minha vida”, disse. As pessoas do estúdio seguiram em silêncio e logo depois riram, mas não deram mais detalhes sobre o assunto. O ex-BBB tem um filho com Boca Rosa, mas já assumiu em entrevista ao Extra que se considera bissexual. “Nunca expus, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”, disse. Durante o confinamento no Big Brother Brasil, Fred disse que ficou “mexido” com a presença do músico Di Ferrero, da banda NX Zero, em apresentação de festa no programa.