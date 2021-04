Com saudade, Marcus Majella divulga áudios de Paulo Gustavo: ‘Risada contagiante’

Ator disse que está com saudade e quer mentalizar o amigo de forma alegre enquanto ele se recupera

Reprodução/Instagram/marcusmajella/07.04.2021 Marcus Majella disse que está com saudade de Paulo Gustavo, internado com Covid-19



O ator Marcus Majella decidiu divulgar alguns áudios do amigo, o ator Paulo Gustavo, internado na UTI com Covid-19 desde o dia 13 de março. “Estava aqui pensando nessa situação toda que a gente está vivendo, esse mundo virado de ponta para baixo. Estou pensando muito no meu amigo, Paulo Gustavo, morrendo de saudade dele e resolvi olhar umas conversas no WhatsApp para matar a saudade enquanto ele se recupera”, começou dizendo. “Lembrei que há uns dois, três anos atrás, eu ia a uma festa a fantasia e resolvi ir vestido de Xuxa, eu encomendei um figurino e no dia me entregaram uma roupa que não tinha nada a ver com Xuxa, uma roupa horrorosa.”

Marcus, que dividiu cena com Paulo Gustavo no humorístico “Vai Que Cola”, contou que ficou muito chateado e decidiu não ir à festa. “Liguei para ele [Paulo Gustavo] e fiquei meia hora desabafando. Ele ficou me ouvindo, porque ele é esse amigo que compra sua briga.” Após ouvir Marcus, o intérprete de Dona Hermínia pediu uma foto da fantasia e ele mandou. Quando o humorista viu a roupa, não aguentou e começou a mandar vários áudios para o amigo dando risada e Marcus divulgou nos stories do Instagram. “Ele me zoou muito (risos)! Ele me ameaça até hoje com essa foto, dizendo que um dia vai postar. A gente chorou de rir uma noite inteira. Como é bom ouvir a gargalhada dele. Força, meu amigo. A risada dele é contagiante”, enfatizou. Marcus explicou que decidiu compartilhar essa história porque quer que as pessoas mentalizem o ator dessa forma, alegre e divertido, enquanto ele segue em tratamento contra o vírus.