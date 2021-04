Paulo Gustavo apresenta ‘evolução progressiva’, mas pulmão artificial ainda é necessário

Equipe médica está otimista, pois o ator está fazendo uso de ECMO em ‘parâmetros mais atenuados’

Reprodução/Instagram/paulogustavo31 Estado de saúde de Paulo Gustavo é estável e médicos estão otimistas



A luta do ator Paulo Gustavo contra a Covid-19 continua, mas seu quadro clínico permanece estável. O intérprete de Dona Hermínia está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro e, nesse tempo, ele precisou ser submetido a uma terapia intensiva com o uso de ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea, que funciona como uma espécie de pulmão artificial, para ajudar na recuperação da função pulmonar. “Paulo Gustavo tem apresentado estabilidade. A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve – especialmente nas últimas 24 horas – sinais de evolução progressiva, que geraram otimismo na equipe médica. A necessidade da ECMO permanece, embora com parâmetros mais atenuados. Esse conjunto de dados vêm aumentando o otimismo da equipe médica”, informou a assessoria de imprensa do ator à Jovem Pan. A família do artista agradeceu o carinho e as orações de fãs e famosos e também pediu para as pessoas continuarem enviando boas energias a todos que estão na batalha contra o vírus.