Comediante ofende Jesuita Barbosa após foto de ator beijando novo affair: ‘Prefere ser mulher’

Ex-participante do ‘Programa do Ratinho’, Pedro Manso concorrerá a uma vaga na Câmara dos Deputados com o lema ‘um humorista patriota em defesa da família’

Reprodução/SBT Pedro Manso deixou o SBT para se candidatar a deputado federal



Conhecido por suas imitações de Silvio Santos, Cid Moreira e Valdemiro Santiago, o humorista Pedro Manso publicou um comentário homofóbico no Facebook ao se deparar com a foto do ator Jesuita Barbosa, intérprete de Jove em “Pantanal”, beijando seu novo affair, Cícero Ibeiro. “O final dos tempos está chegando. Antigamente, a gente corria atrás da mulherada, e era difícil. Hoje em dia, os caras têm a mulher que querem, mas preferem eles serem as mulheres. Papel inverso”, comentou Manso no Facebook. “Eu não troco uma mulher por nada. Se Deus fez coisa melhor que a mulher, está com ele guardado”, seguiu o comediante. Bissexual, Jesuita foi apontado como namorado de Alanis Guillen, que na novela global dá vida a Juma, par romântico de Jove. Os dois nunca confirmaram o relacionamento. No sábado, 20, o ator publicou uma foto ao lado de Iberio com a legenda “Ele e eu”. Até a publicação desta reportagem, ela não havia respondido os comentários homofóbicos de Manso. Porém, no Twitter, diversas pessoas saíram em defesa de Barbosa. Ex-funcionário do SBT, o comediante concorrerá a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro nas eleições deste ano. Seu partido é o PL, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Em seu material de campanha, ele se define como “um humorista patriota em defesa da família”.

Veja a reação do público aos comentários de Manso:

Aparentemente a condenação do Gilberto Barros nesta semana não foi suficiente para as “estrelas” de segunda mão da TV brasileira criarem um mínimo de decência. Que decepção, Pedro Manso… pic.twitter.com/gkyqFACNi8 — #ETC (@epictimechat) August 20, 2022

VERGONHA NACIONAL

1 – Pedro Manso pic.twitter.com/Y7GyvSnhJE — Luiz Ricardo (@excentricko) August 20, 2022

Quando um pseudo comediante entra em decadência tenta lacrar de qualquer jeito.

Homofobia é crime e pode dar cadeia e portanto o manso, não corno só manso, deveria pagar pelo crime que cometeu e ter sua candidatura impugnada.

Isso mostra o por que do PL. https://t.co/jIU2QDwCT9 — Luiz Amaral (@Luamaral1985) August 21, 2022

jesuíta barbosa: um dos melhores e mais importantes atores da atualidade, tanto no cinema quanto na televisão

pedro manso: quem é mesmo? https://t.co/3dW1weV6HP — jan (@vanilcealencar) August 20, 2022