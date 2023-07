Maisa Silva diz que está procurando namorado e uma exigência chama atenção

Apresentadora está solteira desde o final de 2021, quando anunciou o término com Nicholas Arashiro

Reprodução/Instagram/maisa Maisa Silva disse nas redes sociais que está em busca de um namorado



A atriz e apresentadora Maisa Silva afirmou em suas redes sociais que está em busca de um namorado. A protagonista da série “De Volta aos 15”, da Netflix, falou sobre o assunto nas redes sociais após uma seguidora pedir para ela “arrumar um namoradinho”. “Busca-se namorado para felicidade dos meus fãs”, postou a ex-contratada do SBT no Twitter. Um seguidor quis saber quais são os requisitos necessários, e ela então respondeu que procura um homem engraçado, alto, “bonitinho, mas nem tanto”, que tenha entre 22 e 28 anos, que não seja famoso, que goste de sair, que goste de comer e que a respeite. Um detalhe que chamou atenção é que Maisa também quer que o namorado more longe, mas não explicou o motivo. Alguns seguidores aproveitaram a oportunidade e se declararam. “Maisa, eu queria que você soubesse que você foi meu primeiro amor”, publicou uma pessoa. Entrando na brincadeira, a apresentadora respondeu: “Ser o primeiro amor, eu fui de vários. Quero ver ser o último. Beleza, primeiro amor é inesquecível, etc. e tal, mas babilônico ser o último amor da vida de alguém. Pronto, depois de me amar, você não ama mais ninguém, pois não precisa!!!! Isso sim é gigante.” O único namoro público de Maisa foi com Nicholas Arashiro. Eles ficaram quatro anos juntos e o relacionamento chegou ao fim em dezembro de 2021.

Busca-se namorado para felicidade dos meus fãs: https://t.co/7FYZrK4FPC — +a DV15 (@maisa) July 3, 2023