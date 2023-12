Compadre Washington é internado e passa por cirurgia de emergência na Bahia

‘Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o presente momento’, diz comunicado assinado pela equipe médica do Hospital Mater Dei

Reprodução/Instagram/compadrewashington Compadre Washington está internado



O músico Compadre Washington, do “É O Tchan“, foi internado na madrugada desta sexta-feira, 29, na Bahia. Após sentir desconforto abdominal, o artista de 61 anos foi encaminhado para o Hospital Mater Dei, onde foi submetido a exames com diagnóstico de apendicite aguda como hipótese da equipe médica. A informação foi confirmada pelo boletim hospitalar divulgado nas redes sociais do cantor. “O paciente foi submetido a apendicectomia por videolaparoscopia em 29 de dezembro, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial. Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o presente momento”, ressaltou a equipe médica. A banda “É O Tchan” optou por manter a agenda de shows sem Compadre Washingston, com Beto Jamaica comandando as apresentações. “A banda cumprirá toda a agenda de compromissos como programada, em respeito aos fãs e contratantes. (…) Assim que houver novas atualizações, divulgaremos”, diz nota publicada pelo grupo.