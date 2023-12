Corpo de PC Siqueira é enterrado em Guarulhos em cerimônia para familiares e amigos

Youtuber foi encontrado morto em seu apartamento no dia 27 de dezembro

MARCELO OLIVEIRA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO PC Siqueira foi encontrado morto na quarta-feira, 27 de dezembro



O corpo do youtuber PC Siqueira foi enterrado em Guarulhos nesta sexta-feira, 29. O sepultamento foi realizado no Cemitério Primaveras 1, na região da Grande São Paulo. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos, além de uma homenagem feita por um violinista e flores brancas levadas pela família do paulista. Um dos primeiros influenciadores de sucesso nas redes sociais, Paulo Cezar Siqueira criou o canal MasPoxaVida no YouTube e também fez quadros na MTV Brasil. Em 2020, ele foi exposto em um caso de pedofilia e teve quadro de depressão agravada. Mesmo com as investigações sendo arquivadas pela polícia por falta de provas, PC tinha crises de saúde mental e tirou sua própria vida no dia 27 de dezembro em sua casa, aos 37 anos, no bairro de Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista.

Caso você tenha pensamentos suicidas, busque ajuda especializada no CVV (Centro de Valorização da Vida). O serviço está disponível no número 188 durante 24 horas por telefone e no seguinte horário por chat: Dom – 17h à 01h, Seg a Qui – 09h à 01h, Sex – 15h às 23h, Sáb – 16h à 01h.