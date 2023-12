Compadre Washington recebe alta após cirurgia de emergência: ‘Agora é repousar’

Músico foi internado na madrugada de sexta com desconforto abdominal; no hospital, foi contestado apendicite

Reprodução/Instagram/@compadrewashington Compadre Washington comemora alta nas redes sociais



O músico Compadre Washington recebeu alta neste sábado, 30, após ter sido internado na madrugada do dia 29 de dezembro com desconforto abdominal. No hospital, foi contestado apendicite e ele precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. Na noite de sexta, o músico já tinha usado as redes sociais para falar que estava bem e agradecer aqueles que estavam torcendo por ele. Neste sábado ele fez a mesma coisa. Em uma publicação no Instagram, ele informou aos seguidores que estava recebendo alta. “Acabei de receber uma notícia boa. Estou de alta. Queria agradecer a todos do hospital, toda a equipe que cuidaram de mim. Agora é ir para casa e repousar”, disse. Compadre Washington também compartilho o boletim médico, onde mostra que ele evolui clinicamente estável, sem intercorrências e com boa recuperação após a cirurgia, “tendo condições de alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial e devendo manter repouso”. O músico também aproveitou a publicação para mostrar os médicos por trás da sua operação e como ficou o procedimento a qual ele foi submetido.