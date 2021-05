Compositor de ‘Primavera’, Cassiano morre aos 77 anos

Artistas lamentaram a morte do compositor, que é autor de hits eternizados na voz de Tim Maia e outros nomes da música brasileira

Reprodução/ Twitter @emicida Cantor morreu na tarde desta sexta-feira, 7



O cantor e compositor Cassiano, autor da música “Primavera”, morreu nesta sexta-feira, 7, aos 77 anos. Ele estava internado desde o fim de abril no Hospital Estadual Carlos Chagas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e não teve a casa da morte confirmada. A morte foi lamentada por famosos. O rapper Emicida usou as redes sociais para dizer que Cassiano “se mudou de vez para dentro de nosso coração”, assim como o cantor Djavan, que disse que o cantor “deixa um legado de belíssimas composições”. Ao longo de sua carreira, Cassiano gravou poucos discos como cantor, mas ficou conhecido por compor canções como “Primavera” e “Eu Amo Você”, interpretadas pelo cantor Tim Maia.